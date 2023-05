Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Stadt plant ein viertes Schnelltestzentrum in der Innenstadt. Das hat Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Montag im Stadtrat angekündigt. Im Impfzentrum in der Walzmühle stünden aktuell im Zwei-Schichtbetrieb in drei Impfstraßen drei Präparate bereit: die Vakzine von Moderna, Biontech/Pfizer und Astrazeneca.

„Wir sind darauf vorbereitet, die Kapazitäten zu erhöhen“, sagte Steinruck. „Jeder, der geimpft ist, bringt uns ein Stück Normalität zurück.“