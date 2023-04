Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt stellt sich darauf ein, dass die Pandemie noch lange dauern wird und setzt deshalb weiter auf mobile Luftreiniger in Schulen. Für rund 760.000 Euro werden die rund 200 Geräte für zwei weitere Jahre angemietet. Das hat der Schulträgerausschuss am Donnerstag beschlossen.

Ludwigshafen ist mit knapp 30.000 Schülern der größte Schulträger in Rheinland-Pfalz. Die jungen Leute werden in 22 Grundschulen, einer Grund- und Realschule plus, fünf