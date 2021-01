Bei der Corona-Pandemie zeichnet sich in Stadt und Kreis auf hohem Niveau eine ganz leichte Entspannung ab. Indikator dafür ist der so genannte Inzidenzwert. Also die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner. Nachdem Ludwigshafen hier die komplette vergangene Woche über der 200er-Marke war, liegt die Stadt laut den Montagsdaten des Landesuntersuchungsamts nun bei 197,4. Den Behörden sind von Sonntag auf Montag 60 neue Fälle gemeldet worden. Damit gibt es seit Beginn der Pandemie 6092 Corona-Infektionen in Ludwigshafen. Zwei weitere Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, es gibt nun insgesamt 198 Todesfälle. Auch im Kreis ist der Inzidenzwert wieder leicht gesunken, er liegt nun bei 117,7. Die Behörden haben 20 neue Fälle innerhalb 24 Stunden gemeldet (insgesamt: 4009). Es gab jedoch sieben weitere Todesfälle – damit sind seit Beginn der Pandemie 142 Menschen im Rhein-Pfalz-Kreis an oder mit Covid-19 gestorben. Die 200er-Marke ist beim Infektionsgeschehen wichtig, da ab dann eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit (15-Kilometer-Radius) möglich ist. Insgesamt sind die Werte aus Sicht des Gesundheitsamt noch viel zu hoch: Angestrebt wird eine Inzidenz von höchstens 50.