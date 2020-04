Die SPD-Stadtratsfraktion fordert Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) auf, die Kulturschaffenden und Künstler in Ludwigshafen in der Corona-Krise nach Kräften zu unterstützen. Insbesondere die Künstler seien existenziell betroffen. „Da die Kultureinrichtungen und alle Veranstaltungssäle geschlossen sind, Konzerte abgesagt werden müssen, kein Kindertheater stattfinden kann, fällt für viele fast der ganze Verdienst aus“, stellt der Fraktionsvorsitzende David Guthier fest. „Gerade in dieser Zeit wird besonders deutlich, dass Kunst und Kultur die Seele des städtischen Lebens ist und in der Not unsere Unterstützung gebraucht wird“, unterstreicht Eleonore Hefner, kulturpolitische Sprecherin der Stadtratsfraktion. Die SPD fordert, dass im Haushalt beschlossene Förderungen und Zuschüsse und zugesagte Zuschüsse für 2020 schnell ausgezahlt werden. Falls es in Folge der Pandemie nicht möglich sei, die geplanten Projekte und Veranstaltungen bis Ende des Jahres zu verschieben und später durchzuführen, könnten die Fördermittel alternativ als Strukturförderung verwendet werden.