Auf Initiative der Landesregierung und in Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz (DRK) startet die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG) vom 7. bis 14. Juli eine Impfkampagne für junge Erwachsene ab 18 Jahre. Zielgruppe sind Studierende sowie junge Menschen in der Ausbildung. Die Sonder-Impfaktion findet am Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Mundenheim statt. Verimpft werden 5000 Dosen von Biontech. Die Zweitimpfungen erfolgen Mitte August. Auch Genesenen der entsprechenden Altersgruppe, deren Covid-19-Erkrankung mindestens sechs Monate zurückliegt, steht das Angebot an der HWG offen. Impfwillige können sich ab sofort unter diesem Link registrieren. Eine Impfung ist nur nach Terminbuchung möglich. „Wir als Landesregierung wollen einen sicheren Semesterbeginn. Daher starten wir eine Impf-Kampagne für Studierende, die aber auch allen jungen Menschen in der Ausbildung offensteht“, erläutert Clemens Hoch, Gesundheitsminister des Landes. Auch Hochschulpräsident Peter Mudra und Kanzlerin Carolin Nöhrbaß unterstützen die Aktion: „Die kurzfristige Organisation der Impfaktion mitten in der Prüfungsphase ist eine gewaltige Kraftanstrengung für unsere Hochschule, aber wir sehen die hohe gesellschaftliche Relevanz dieser Aufgabe und den großen Gewinn für unsere Studierenden. Wir wollen alles in unserer Macht stehende tun, um ihnen nach drei Semestern im Ausnahmemodus für das Wintersemester 2021/2022 eine Rückkehr in die Präsenz und in mehr Normalität zu ermöglichen“, so Mudra.