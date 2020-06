Wegen der Corona-Krise bietet die Stadtverwaltung mit einem Soforthilfeprogramm Unternehmen, Verbänden und Vereinen aus Ludwigshafen, die von der Pandemie in ihrer Existenz bedroht sind, wirtschaftliche Unterstützung an. Seit Freitag können Betroffene Zuschüsse aus dem städtischen Hilfsprogramm mit einem Gesamtvolumen von maximal 400.000 Euro beantragen, teilt die Verwaltung mit. Die Unterstützung soll beispielsweise ehrenamtlich Tätigen, Initiativen sowie der freien Kulturszene und vergleichbaren Institutionen zu Gute kommen, die für bisher bestehenden Hilfsangebote nicht in Frage kamen. Auf dem städtischen Internetportal www.ludwigshafen.de sind die entsprechenden Antragsformulare abrufbar sowie Bedingungen und Voraussetzungen für den Erhalt der Zuschüsse aufgeführt. Die Antragsteller müssen unter anderem belegen, weshalb sie Geld von der Stadt brauchen. Die Anträge werden zunächst geprüft. Sind die Voraussetzungen erfüllt, soll die Unterstützung kommen. „Das Hilfsprogramm ist dafür gedacht, unbürokratisch und schnell Institutionen zu helfen, die bislang durch alle Raster der bisher auf Bundes- und Landesebene verfügbaren Hilfen gefallen sind“, erläutert Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD). Der Stadtrat hatte im Mai das Programm bewilligt.