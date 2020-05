„Um in der nächsten Stadtratssitzung ein Corona-Soforthilfeprogramm beschließen zu können, muss wegen der Details mehr Klarheit und Präzision her. Die Gewährung von Hilfen muss transparent vonstatten gehen“, sagt Peter Uebel als Vorsitzender der CDU-Fraktion. Nach der Debatte über einen Antrag der SPD im Hauptausschuss am 11. Mai seien noch einige Fragen offen, die Kämmerer Andreas Schwarz (SPD) beantworten müsse, so Uebel. „In welchem Umfang die 4,4 Millionen Euro Soforthilfe des Landes bereits aufgebraucht sind, ist noch nicht genau beantwortet. Hier erwarten wir, dass der Kämmerer eine Rechnung vorlegt. Ein kommunales Soforthilfeprogramm über zehn Prozent der Landeshilfe, also etwa 440.000 Euro, wäre eine freiwillige Leistung. Ob das Land diesen Haushaltsansatz genehmigen wird, ist noch nicht sicher. Die Annahmen und Mutmaßungen des Kämmerers reichen nicht aus. Hier muss eine konkretere Aussage von der Aufsichtsbehörde ADD eingefordert werden.“

CDU vermisst Konzept

Außerdem sei es wichtig, betont Uebel, dass die bestehenden Hilfsprogramme aufeinander abgestimmt werden: Antragsteller müssten nachweisen, ob sie bereits Hilfen von Bund oder Land bekommen haben. „Bestehende Wirtschaftshilfen auf Bundes- und Landesebene haben Vorrang“, sagt Uebel. Man brauche ein Konzept, wie ein kommunales Programm helfen könne, ohne dass es zu Doppelförderungen komme.