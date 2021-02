Das Corona-Infektionsgeschehen in Stadt und Kreis scheint sich weiter zu beruhigen. Dass Ende vergangener Woche erstmals hochansteckende Coronavirus-Mutationen nachgewiesen wurden, zeigt sich in den Zahlen noch nicht. Das geht aus den Sonntagsdaten das Landesuntersuchtsamts hervor. Demnach sind seit Freitag in Ludwigshafen 28 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, ist weiter gesunken und liegt jetzt bei 72,6 (Freitag: 83,6). Corona-Todesfälle wurden übers Wochenende nicht gemeldet, es bleibt bei 248 Verstorbenen. Ähnlich das Bild im Kreis: Hier gab es übers Wochenende 15 neue Infektionen. Der Inzidenzwert beträgt nun 59,5 (Freitag: 66,6) und ist nicht mehr weit entfernt von der 50er-Marke, ab der eine Kommune als Risikogebiet gilt. Im Kreis gab es bisher 164 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19, übers Wochenende kamen keine weiteren dazu.