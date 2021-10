Die Corona-Pandemie konnte die Aktivitäten der Ludwigshafener Ehrenamtsbörse Vehra nur kurz stoppen. Ihr Vorsitzender Juergen Hundemer und seine Vorstandskollegen haben auch nach 20 Jahren noch einige Angebote für Mitbürger geplant, die sich engagieren wollen

„Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man zu einem Ehrenamt kommt. Mich hat eine Bekannte gefragt, ob ich kurz einspringen könnte“, berichtet Sigrid Veller. Die Bekannte war das damalige Vehra-Gründungsmitglied Helga Koch und das „Einspringen“ war im Oktober 2002. Seither ist Veller bei der Ehrenamtsbörse dabei und das Gesicht für Interessierte, die anfragen wo und in welchem Rahmen sie sich in Ludwigshafen engagieren können – auch heute noch eine der zentralen Aufgaben der Ehrenamtsbörse. Eine zweite ist im Jahr 2005 mit der Gründung der Tafel als Lebensmittelversorger für Bedürftige hinzugekommen. „Das ist mit rund 100 ehrenamtlichen Helfern heute Schwer- und Mittelpunkt unserer Arbeit“, sagt Juergen Hundemer.

Bundesauszeichnung erhalten

Veller berichtet als „Frau der ersten Stunde“ aber noch von anderen erfolgreichen Aktionen und Projekten der Aktiven, die sich im „Verein zur Förderung des Ehrenamtes“ zusammengefunden haben, um das freiwillige Engagement in der Stadt zu stärken und zu fördern. Aus der Idee, dass Senioren ihr Wissen weitergeben, ist beispielsweise das Projekt der Lesepaten entstanden. Eine der Aktivitäten, die Hundemer nach der Pandemie so schnell wie möglich wieder aufnehmen will. „Im Moment ist das leider nicht möglich, weil die Lesepaten weder in die Kindertagesstätten noch in die Altenheime dürfen.“

Auch andere Projekte seien eingeschlafen. Das „Schaukelpferd“ beispielsweise, bei dem engagierte Senioren kaputtes Spielzeug repariert und anschließend bedürftigen Kindern oder Einrichtungen gespendet haben. Eine Folge des „Fachkräftemangels“, denn nicht jeder Freiwillige sei automatisch auch ein versierter Handwerker. Trotzdem war dieses Engagement für Vehra genauso prägend wie das Projekt „Kids on Tour“, das 2004 gemeinsam mit sechs Projektpartnern als Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf gestartet wurde. Das Ferienunterhaltungsprogramm erhielt vom damaligen SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder sogar eine Bundesauszeichnung.

Hundemer erinnert außerdem an die Projekte im Stadtteil West, den Deutschkurs für türkische Frauen und die beliebten Näh- und Kochkurse. Und natürlich an die Ehrenamtstage in Ludwigshafen, bei denen sich die Vereine präsentieren und mit interessierten Helfern über Einsatzmöglichkeiten sprechen konnten. „Das waren bis zu 80 Stände“, berichtet Veller. Vergangenheit, wie so vieles.

80 Vereinsmitglieder

Geblieben ist die Lust an der tatkräftigen Mithilfe. „Es gibt in Ludwigshafen 70.000 Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren und rund 600 Vereine, in denen sie aktiv sind“, zählt Hundemer auf. Dafür sei Vehra als zentrale Schaltstelle nach wie vor sehr wichtig, denn es gebe zwei Arten von Interessenten: „Die einen kommen mit konkreten Vorstellungen, was sie machen möchten, und fragen nach, wo sie das können – die anderen wollen sich engagieren und fragen nach, was es für Möglichkeiten gibt“, so Veller, bei der beide Anfragen auflaufen. Bis zu 500 waren es jährlich vor Corona: „Aber das ist komplett eingebrochen.“

Nicht nur deshalb hofft Hundemer auf ein Ende der Pandemie. „Wir haben für die Tafel vier Kühlfahrzeuge im Einsatz, aber die sind in die Jahre gekommen und wir müssen sie in der kommenden Zeit ersetzen.“ Das sind Kosten von rund 300.000 Euro für den Verein, der zwar rund 80 Mitglieder, aber praktisch keine eigenen Mittel hat. Es sei deshalb wichtig, sich mit Aktivitäten wieder ins Gedächtnis zu bringen.

Kontakt

Im Netz unter www.vehra-lu.de, telefonisch unter 0621 5200631.