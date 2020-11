Sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus hat das Mannheimer Gesundheitsamt am Montag vermeldet. Ein über 80 Jahre alter Mann, ein über 70 Jahre alter Mann und ein über 60 Jahre alter Mann sind nach Angaben der Stadt in Mannheimer Krankenhäusern verstorben. Zwei über 90 Jahre alte Männer und eine über 80 Jahre alte Frau seien in Pflegeeinrichtungen verstorben. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 44 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Dem Gesundheitsamt wurden bis Montagnachmittag 136 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet.