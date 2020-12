Die Corona-Lage bleibt kritisch: Für Dienstag und Mittwoch vermeldete das auch für die Stadt zuständige Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises am Donnerstag acht weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus: sechs davon in Ludwigshafen sowie jeweils einen Todesfall aus Speyer und dem Landkreis (Dudenhofen). Der Inzidenzwert für Ludwigshafen liegt dem Landesuntersuchungsamt zufolge bei über 322 (Fälle in sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner). Ab 50 Fällen wird ein Risikogebiet ausgewiesen. 1870 aktuelle Corona-Fälle gibt es Stand Donnerstag, 14.10 Uhr, in der Stadt. Das sind 67 mehr als am Vortag. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Ludwigshafen 65 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Bei 268,4 liegt der Inzidenzwert im Landkreis. Dort gibt es momentan 1315 aktuelle Corona-Fälle, 57 mehr als am Vortag. 30 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

