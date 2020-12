Das Klinikum Ludwigshafen hat 70.000 Masken aus dem Verkehr gezogen, nachdem Zweifel an der Schutzfunktion vor dem Coronavirus aufgekommen waren. Die Masken sind daraufhin stichprobenartig von unabhängigen Experten untersucht worden. Kommende Woche will die Krankenhausleitung nun die Ergebnisse der Testreihe bekanntgeben. Wie andere Krankenhäuser oder Einrichtungen hatte das Klinikum im Frühjahr Tausende Masken des Typs KN95 eines chinesischen Herstellers gekauft. Rund 30.000 davon wurden in dem Krankenhaus benutzt.

Für die Masken gab es Testreports, Zertifikate sowie eine sogenannte EU-Konformitätsbezeichnung, die den Einsatz in Europa erlaubte. Demnach hätte die chinesische Typenbezeichnung KN95 dem entsprechen sollen, was in Deutschland als FFP2-Maske bekannt ist. „Auf Basis der uns vorliegenden Unterlagen gab es keine plausiblen Anhaltspunkte für Zweifel“, hatte Klinikumchef Hans-Friedrich Günther gesagt, nachdem laut einem Medienbericht bei einer Maske aus dem Klinikum eine mangelhafte Schutzfunktion festgestellt wurde. Die nun vom Klinikum beauftragten Tests sollen Klarheit darüber schaffen, ob Patienten oder medizinisches Personal durch mangelhafte Schutzmasken mit dem Coronavirus infiziert worden sein könnten.

Mehr zum Thema