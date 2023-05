Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie soll der reguläre Unterricht angesichts der noch grassierenden Corona-Pandemie im neuen Schuljahr an Ludwigshafener Schulen aussehen? Welche Maßnahmen will die Stadt treffen, um dies zu ermöglichen? Auf diese Fragen der Fraktion Grüne im Rat hat die Schulverwaltung in einer schriftlichen Antwort Stellung bezogen. Über den aktuellen Hygieneplan hinaus sind demnach offenbar keine besonderen Vorkehrungen angedacht.

In ihrer am Montag im Schulträgerausschuss veröffentlichten Stellungnahme antwortet die Stadtverwaltung auf eine Reihe von Fragen.

Welche weiteren Maßnahmen und Investitionen sind im Hinblick auf die Erfüllung der Hygiene-Regeln nötig?

Weitergehende