Das Schnelltestzentrum der Malteser in der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Süd (Karl-Krämer-Straße 6) ist nach eigenen Angaben gut angelaufen. Ortsvorsteher Christoph Heller war auf eigenen Wunsch der erste Testkandidat im ehrenamtlich betriebenen Center der Hilfsorganisation. Nach ihm wurden an insgesamt vier Tagen weitere 195 Personen getestet. Bisher gab es ausschließlich negative Testergebnisse.

Keine Anmeldung nötig

Für sichere Osterbesuche im engsten Familienkreis, bietet das Helferteam am Karfreitag, 10 bis 17 Uhr, und Karsamstag, 14 bis 17 Uhr, zusätzliche Testzeiten an. Zudem werde es nach den Oster-Feiertagen ein weiteres Terminfenster montags, 11 bis 13 Uhr geben, das die beiden Abendtermine (Dienstag, 18 bis 21 Uhr, Freitag, 17 bis 21 Uhr) ergänzt. Wer sich testen lassen möchte, benötigt keine Anmeldung. Mit Wartezeiten sei insbesondere an den Ostertagen zu rechnen.

„Wir freuen uns, dass unser Testangebot so gut und dankend angenommen wird. Darum stocken wir unsere Öffnungszeiten und damit unseren ehrenamtlichen Einsatz gerne noch etwas auf,“ sagt Winfried Ziemer, Leiter des Testteams und der Malteser in Ludwigshafen. Fünf bis sechs qualifizierte Helfer sind pro Schicht im Einsatz, betreuen die Besucher und führen die Antigen-Tests durch. Unter Telefon 0621/58790705 beantworten die Malteser montags bis freitags, 8 bis 18 Uhr, Rückfragen.

Die weiteren Testcenter

Weitere Ludwigshafener Testcenter gibt es in der Eberthalle (DRK) sowie in Oggersheim-Melm (DLRG, Am Brückengraben 72). Das DLRG-Zentrum öffnet an Ostern täglich von Karfreitag bis Ostermontag, 10 bis 14 Uhr. Ein viertes Schnelltestcenter eröffnet die Johanniter Unfallhilfe am Karfreitag, 13 bis 17 Uhr, in der Pfingstweide (Brüsseler Ring 55, Evangelisches Gemeindezentrum).

Zwischen 8. und 25. März wurden in Ludwigshafen fast 5000 Schnelltests absolviert, die meisten in der Eberthalle (3365). Insgesamt 49 davon waren positiv (unter ein Prozent). Die Innenstadt soll ebenfalls ein Testcenter bekommen. „Derzeit laufen dazu Gespräche“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) zuletzt. Ein engmaschiges Testangebot im Zentrum ist eine Voraussetzung dafür, um – wie Tübingen – „Modellstadt“ für mögliche Lockerungen zu werden.

Ein Ziel, das die OB verfolgt. „Dafür müssen die Sieben-Tages-Inzidenzen dauerhaft unter 100 sinken“, erklärte sie. „Kommt der Tag, dann wollen wir bereitstehen. Wir werden alles tun, um die notwendigen Rahmenbedingungen für den Einzelhandel zu schaffen.“ Aktuell (28. März) liegt die Inzidenz (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) bei 164,9.

Öffnungszeiten