Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) hat am Freitagnachmittag in der Innenstadt eine Drogerie geschlossen, weil diese entgegen der Corona-Verordnung des Landes Artikel anbot, die weder dem Sortiment einer Drogerie noch eines Lebensmittelmarkts zuzuordnen waren. Bereits am späten Vormittag hatten Einsatzkräfte die Marktleitung aufgefordert, entsprechende Waren (Gesellschaftsspiele, Plüschtiere, DVDs) aus dem Sortiment zu entfernen. Bei einer anschließenden Kontrolle gegen 15.30 Uhr entdeckte eine KVD-Patrouille, dass dieser Aufforderung nicht nachgekommen worden war. Die Einsatzkräfte teilten der Marktleitung daraufhin mit, dass das Geschäft wegen der anhaltenden Verstöße geschlossen werde. Nach der Räumung des Ladens versiegelte der KVD die Eingänge.

Hinweis eines Anwohners

Zudem hat der KVD hat am Freitagnachmittag einen Massagebetrieb geschlossen, der entgegen der Corona- Bestimmungen geöffnet war. Ein Anwohner hatte dem KVD um 15.30 Uhr gemeldet, dass der Betrieb in Nord weiter Massagen anbiete. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte den Hinweis auf eine Telefonnummer zur Vereinbarung von Terminen. Nach einem Anruf unter der Nummer ließ eine Mitarbeiterin einen KVD-Beamten in den Betrieb, der in ziviler Kleidung zunächst vorgab, eine Massage erhalten zu wollen. Im Laufe des Verhandlungsgesprächs betraten dann uniformierte KVD-Einsatzkräfte den Laden und stellten die Frau zur Rede. Sie gab an, den Eingangsbereich gereinigt zu haben, als der vermeintliche Kunde plötzlich erschienen sei, um sich massieren zu lassen. Dies habe sie aber abgelehnt. Auch als sich der potenzielle Kunde als KVD-Beamter zu erkennen gab, beharrte sie auf ihrer Schilderung. Die Einsatzkräfte schlossen den Betrieb und versiegelten die Zugänge.