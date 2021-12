Am Montag gab es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz (Vorder- bis Südpfalz) wieder zahlreiche „Spaziergänge“, bei den gegen die Corona-Maßnahmen protestiert wurde. Bis auf einen laut Polizei störungsfreien Aufzug mit 70 Personen in Deidesheim sei keine weitere Versammlungen angemeldet gewesen. In Ludwigshafen beteiligten sich Polizeiangaben zufolge mit etwa 35 Teilnehmern vergleichsweise wenige Personen an einem solchen Spaziergang durch die Stadt. Insgesamt waren dem Präsidium zufolge rund 970 Personen in Vorder- und Südpfalz als sogenannte Spaziergänger unterwegs. 55 seien es in Frankenthal gewesen, 60 in Haßloch, 70 in Maxdorf, 100 in Speyer. Mit 150 waren laut Polizei die meisten „Spaziergänger“ in Landau unterwegs. Von 77 Personen sei die Identität festgestellt worden. 30 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten – Verstöße gegen die Allgemeinverfügungen/Versammlungsverbote – seien eingeleitet und 29 Platzverweise erteilt worden.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

In Bad Dürkheim mit 20 „Spaziergängern“ sei im Zusammenhang mit einer Personenkontrolle ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden. Eine in Ludwigshafen unter dem Motto „Aufklärung statt Verschwörungsideologie“ angemeldete Versammlung mit rund 60 Teilnehmern am Lichttor vorm Rathaus sei friedlich und störungsfrei verlaufen. Im Einsatz seien rund 300 Polizeibeamte gewesen, so das Präsidium.