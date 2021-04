Aus Protest gegen die Corona-Schutzmaßnahmen hat eine Gruppe von Eltern Plakate am Mittwochabend am Oppauer Rathaus aufgehängt. Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) wurde ein Protestschreiben überreicht, in dem sich die Eltern unter anderem gegen das Maskentragen bei Kindern aussprechen. Auf den selbstgebastelten Plakaten am Rathaus stand „Es reicht! Lasst unsere Kinder in Ruhe“, „Kinder brauchen Kinder“ oder „Diese Regierung zerstört Kinderseelen“. Der Protest richtete sich neben der Maskenpflicht auch gegen Abstandsregeln und Homeschooling. Vor dem Eingang wurden Plüschtiere, Luftballons und Kinderschuhe abgelegt. An der Rathaustür klebte die Forderung „Kinder brauchen Unterstützung“. Der Ortsvorsteher nahm das Schreiben entgegen, ließ die Protestsymbole einige Zeit hängen und wollte sie dann im Laufe des Donnerstagnachmittags vom Rathaus entfernen. Wer Mitglied der Gruppe sei und wie groß sie ist, wisse er nicht, meinte Frank Meier. In einer Demokratie könne jeder für seine Meinung demonstrieren. Angesichts der hochansteckenden britischen Virusvariante, die sich auch unter Kindern schnell verbreite, habe er aber nur wenig Verständnis für das Anliegen der Eltern. Masken schützten vor einer Ansteckung. Jede Altersgruppe sei von den Einschränkungen betroffen. Außerdem sei das Ortsvorsteherbüro nicht für die Corona-Regelungen zuständig, die entsprechenden Verordnungen erlassen das Land und die Stadt.