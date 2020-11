Die Pandemie hält das Gesundheitssystem weiter in Schach: In den nächsten Wochen müssen sich die landesweit 77 Krankenhäuser auf eine deutlich steigende Anzahl von Covid-19-Patienten einstellen. Diese Prognose lässt sich aus den am Freitag im Herzzentrum des Ludwigshafener Klinikums vorgestellten Zwischenergebnissen des sogenannten Covid-19-Registers Rheinland-Pfalz ableiten. Es wurde am 8. April gestartet. In ihm werden tagesaktuell Daten über die Zahl der Corona-Patienten in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern erfasst. Stand Donnerstag werden 553 Corona-Patienten landesweit stationär behandelt. 126 liegen auf Intensivstationen, 102 davon werden beatmet.

Ministerin: Erfolgreiches Frühwarnsystem

Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (45, SPD) bezeichnete das in dieser Form bundesweit einmalige Projekt als „erfolgreiches Frühwarnsystem“. Es biete einen guten Überblick über die verfügbaren Kapazitäten in Krankenhäusern und ermögliche es, notwendige gesundheitspolitische Schritte in die Wege zu leiten, auch weil das Register Corona-Patienten auf Normalstationen erfasse, die die klare Mehrheit bildeten. Der klinische Teil des Registers, der wichtige Parameter wie das Alter, Begleiterkrankungen und Symptome der Patienten umfasse sowie wesentliche Behandlungsmaßnahmen und Todesursachen, könne dazu beitragen, das Virus besser zu verstehen und dessen Bekämpfung zu optimieren.

Husten und Fieber die häufigsten Symptome

Auch wenn nur 30 der landesweit 77 Krankenhäuser (97 Standorte, darunter Verbundstandorte) ihre Daten meldeten, habe das Register durchaus repräsentativen Charakter, betonte Oberarzt Anselm Gitt als Leiter der Studie.

Bis zum dritten Advent (13. Dezember) erwartet er 1400 weitere stationär zu behandelnde Covid-19-Patienten, von denen zirka 300 beatmet werden müssten. Stand 12. November gab es landesweit noch 420 freie Intensivbetten, nur noch etwa 100 werden es nach Gitts erster vorsichtiger Einschätzung in einem Monat sein. 933 der insgesamt 1353 Intensivbetten seien derzeit belegt. Nach Gitts Angaben kommen 80 Prozent der stationären Corona-Patienten direkt von zu Hause, etwa zwölf Prozent kommen aus Pflegeeinrichtungen und Heimen. Den Registerdaten zufolge sind die häufigsten Symptome für eine Coivid-Erkrankung Fieber und Husten (jeweils 56 Prozent), Kurzatmigkeit (36) Müdigkeit/Mattheit (35) sowie Gliederschmerzen (15).

274 Patienten dokumentiert

Im Register wurden bisher insgesamt 274 stationär behandelte Covid-19-Patienten dokumentiert, fast 80 Prozent waren älter als 50 Jahre, 59 Prozent waren Männer. 20 Prozent mussten beatmet werden. Im Schnitt dauerte die stationäre Behandlung 15 Tage. Das Register wurde vom Ludwigshafener Institut für Herzinfarktforschung initiiert und wird vom Land mit 200.000 Euro zu 100 Prozent gefördert.