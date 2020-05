Mit einem Plakat stellen Stadtverwaltung und Klinikum Ludwigshafen Menschen in den Mittelpunkt, die in der Zeit der Corona-Pandemie in unterschiedlichen Einrichtungen und Berufsgruppen für die Bürger der Stadt im Einsatz sind. Dazu gehören stellvertretend Beschäftigte in Berufen der Bereiche Medizin und Pflege, Polizei, Bundeswehr, Kommunaler Vollzugsdienst und Feuerwehr sowie Kindertagesstätten, Müllabfuhr und Bürgerservice. „Wir sind immer für Sie da!“, lautet der Titel des Plakates, mit dem der Einsatz gewürdigt werden soll. „Wir können gar nicht alle Berufsgruppen auf einem Plakat unterbringen, um zu zeigen, wie viele Menschen in den vergangenen Wochen in Ludwigshafen alles getan haben, um das gesellschaftliche Leben in der Stadt aufrecht zu erhalten“, dankt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) den Mitarbeitern, die nicht nur im Öffentlichen Dienst einen Beitrag für die Gesellschaft leisteten. Die Plakate sind seit Dienstag im Stadtgebiet zu sehen.