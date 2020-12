Er beobachte die steigenden Corona-Infektionszahlen speziell in den Altenheimen mit großer Sorge, schreibt Liborio Ciccarello. Der Fraktionsvorsitzende der Linke im Stadtrat fordert daher einen sofortigen Besucherstopp in Altenheimen. Dieser soll gelten, bis die Infektionszahlen deutlich gesunken sind. Nur mit einem solchen Schritt könne man die alten Menschen dort wirklich schützen, so Ciccarello. Außerdem seien Schnelltests für alle erforderlich, die ein Altenheim betreten – Personal, Ärzte, Therapeuten und Lieferanten. Zudem sollten die Bewohner zweimal pro Woche auf Corona getestet und ebenso wie das Personal mit kostenlosen FFP-2-Masken ausgestattet werden.