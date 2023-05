Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen der anhaltend hohen Inzidenzwerte verlängert die Stadt die am Sonntag auslaufende Corona-Allgemeinverfügung bis 11. April. Am Karfreitag öffnet ein viertes Schnelltestcenter. Ludwigshafen will „Modellstadt“ werden. Die Lage am Klinikum spitzt sich unterdessen zu.

Die neue Verfügung gilt ab Montag. Mit ihr bleibt die nächtliche Ausgangssperre (21 bis 5 Uhr)