Wie ist die Corona-Lage im Klinikum, welche Aussagekraft hat die Inzidenz? Wie viele junge Covid-19-Patienten wurden behandelt, und wie ist mit Impfskeptikern umzugehen? Darüber haben wir mit Anselm Gitt gesprochen. Er ist Leiter des rheinland-pfälzischen Covid-19-Registers und Oberarzt der Kardiologie am Klinikum Ludwigshafen.

Wer sich für die aktuelle Corona-Lage am Klinikum interessiert, dem kann Anselm Gitt weiterhelfen. „Am Donnerstag wurden am Klinikum fünf Covid-Patienten stationär behandelt, zwei davon intensivmedizinisch“, erzählt er im RHEINPFALZ-Gespräch. Eine behandelte Person sei jünger als 35 Jahre, eine weitere dem Alterssegment 50 bis 60 Jahre zuzuordnen und drei seien zwischen 60 und 80 Jahre alt. „Alle fünf Patienten sind ungeimpft“, wie der Mediziner erzählt. Dass vollständig Geimpfte wegen einer Covid-Erkrankung behandelt werden mussten, habe es am Klinikum bisher noch nicht gegeben.

Anselm Gitt ist jedoch nicht nur über die Situation am Klinikum bestens informiert. Als Initiator des sogenannten Covid-19-Registers kann er auch Aussagen zur Gesamtsituation in Rheinland-Pfalz treffen. Täglich seit dem 8. April 2020 wurden mit diesem Register landesweit die stationär aufgenommenen Covid-19-Patienten dokumentiert. Eine der über diese Gesamtzeit wichtigsten Erkenntnisse: Neben den intensivmedizinisch behandelten Covid-19-Patienten wurden durchschnittlich noch drei bis vier Mal so viele Erkrankte auf den Normalstationen der Krankenhäuser behandelt.

„Erfolgreiche Impfstrategie“

Dass