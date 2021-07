Der Corona-Inzidenzwert ist am Freitag im Rhein-Pfalz-Kreis auf 14,2 Neuinfektionen (binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) deutlich gesunken (Vortag: 21,3). In Ludwigshafen liegt der Wert nach Angaben des Landesuntersuchungsamts bei 10,4 und ist leicht angestiegen (Vortag: 9,9). Ein Corona-Ausbruch an einem Schifferstadter Gymnasium hatte die Inzidenz im Landkreis in die Höhe schnellen lassen. Die Werte liegen aber seit Wochen deutlich unter der 50er-Marke, ab der eine Kommune als Risikogebiet gilt. Auch in den Nachbarkommunen bleibt die Lage entspannt: In Speyer lag der Inzidenzwert bei 25,7, in Frankenthal bei 4,1 und in Mannheim bei 8,0.