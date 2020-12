Bei der nächsten großen Testreihe am Montag im städtischen Alten- und Pflegeheim Haus Friesenheim haben sich weitere Corona-Infektionen ergeben. Darüber hat Klinikum-Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther informiert. Das Altenheim wird von einer Tochtergesellschaft des Klinikums betrieben. Günther zufolge sind acht weitere Bewohner und ein weiterer Mitarbeiter positiv getestet worden. Somit haben sich 44 der 120 Bewohner sowie zehn der etwa 100 Mitarbeiter angesteckt. Außerdem sind zwei weitere Infizierte verstorben. Laut Günther handelt es sich um zwei hochbetagte Bewohner. Vergangene Woche gab es bereits einen Todesfall. Die drei Verstorbenen waren 93, 90 und 94 Jahre alt. Betroffen von dem Corona-Ausbruch, der vergangenen Mittwoch bekannt wurde, sind drei von vier Wohnbereichen. Der nächste Testdurchgang ist am Donnerstag.

Keine Entspannung im Klinikum

Im Klinikum werden laut Günther aktuell 89 Covid-19-Patienten behandelt – davon 16 auf der Intensivstation und einer an einer Herz-Lungen-Maschine (ECMO). Von Montag auf Dienstag habe das Haus sieben neue Covid-Patienten aufgenommen. Günther betont: „Wir können keinesfalls von Entspannung reden.“ Im Frühjahr habe das Klinikum in der Spitze etwa 20 Covid-Patienten versorgt – davon sechs bis sieben auf der Intensivstation. Die Zahlen seien aktuell also deutlich höher. Und er erwarte über die Feiertage einen „weiteren Anstieg“, ehe im Krankenhaus die Folgen des Lockdowns spürbar werden könnten.