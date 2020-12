Zum Ende der Woche hat sich die Corona-Lage in Stadt und Kreis auf sehr hohem Niveau stabilisiert.

Erkennbar ist das an den Sieben-Tage-Inzidenzwerten (Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner). Sie sind in der Stadt auf 365,2 und im Kreis auf 251,0 gesunken und liegen damit unter den Höchstwerten vom Wochenanfang mit über 400 in der Stadt und über 300 im Kreis. Aber es kommen immer noch viele neue Fälle hinzu – am Freitag waren es 108 in der Stadt und 74 im Kreis. Beide Bereiche liegen weiterhin klar über dem 50er-Wert, ab dem eine Kommune als Risikogebiet gilt. Außerdem kamen seit Donnerstag neue Todesfälle hinzu: sechs in der Stadt (insgesamt 53) und drei im Kreis (insgesamt 29).

Die Lage im Klinikum ist ähnlich. Dort wurden am Freitagmittag 86 Covid-19-Patienten behandelt. 17 von ihnen mussten auf den Intensivstationen behandelt werden. Geschäftsführer Hans-Friedrich Günther warnt aber davor, die etwas besseren Zahlen im Vergleich zur Vorwoche mit 125 Covid-19-Patienten falsch zu deuten: „Das heißt keine Entspannung. Die hohen Inzidenzwerte in der Region und die Infektionszahlen machen uns große Sorgen.“

