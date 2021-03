Mit roten Fahnen hat sich das Rathaus-Center am Montag an einer deutschlandweiten Aktion beteiligt. Die Geschäftsleute wollen so auf die wegen des Corona-Lockdowns existenzbedrohende Lage vieler Läden und Unternehmen aufmerksam machen. Die roten Fahnen sind auch als Appell an die Politik gedacht, bei den nächsten Bund-Länder-Gesprächen am Mittwoch für eine rasche Öffnung des Einzelhandels zu sorgen. Centermanager Christoph Feige betont: „Mit der Aktion wollen wir ein klares Zeichen setzen und zeigen: Der Handel blutet aus, und die Lebendigkeit der Innenstadt ist in Gefahr.“ Eine Öffnung sei wichtig, zumal es für die Läden ausgeklügelte Hygienekonzepte gebe. Unterdessen zeigen die Zahlen des Landeuntersuchungsamts, dass in Ludwighafen von Sonntag auf Montag 14 neue Corona-Fälle gemeldet worden sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt bei 59,8. Der Wert ist seit Sonntag (58,1) wieder leicht gestiegen und liegt knapp unterhalb der Marke von 60,4, die am Freitag erzielt worden war. Ab 50 gilt eine Kommune als Corona-Risikogebiet. Im Kreis gibt es neun neue Infektionen. Der Inzidenzwert liegt hier bei 38,8 (Sonntag: 36,9/Freitag: 44,6). Seit Sonntag ist nur ein Todesfall im Kreis hinzu gekommen. Im Zusammenhang mit der Pandemie gibt es in der Stadt bisher 296 Todesfälle und 200 im Kreis. Mit Blick auf die Virusmutationen teilt das Landesuntersuchungsamt mit, dass in Ludwigshafen derzeit 14 Fälle von Mutationen bekannt sind, im Kreis sind es fünf. Hinzu kommen 69 Mutationsverdachtsfälle in der Stadt und 33 im Kreis.