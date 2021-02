In Ludwigshafen ist zum ersten Mal bei einem Corona-Patienten eine Mutation des Virus nachgewiesen worden. Darüber hat die Stadt am Donnerstagmittag in einer Pressekonferenz informiert. Laut Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) handelt es sich um einen Bewohner einer sozialen Einrichtung in Ludwigshafen. Die Stadt werde konsequent auf das Auftreten der Mutation reagieren und unter anderem die Begrenzung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer einführen, so Steinruck.

Laut Matthias Bauer, Direktor des Instituts für Labordiagnostik, Hygiene und Transfusionsmedizin, war der Patient vor einem Jahr bereits mit Corona infiziert. Die erneute Infektion bereite ihm ebenso Sorge wie das Auftauchen der Mutation. Klar sei, dass es sich um die britische, brasilianische oder südafrikanische Mutation handele. Welche es genau ist, müsse noch analysiert werden.

Dem Patienten gehe es aktuell gut. Er sei bei einer stationären Aufnahme getestet worden, und so habe man die Infizierung festgestellt. Steinruck ergänzte: „Wir müssen früh und konsequent handeln, um die flächendeckende Ausbreitung der hochansteckenden Variante zu verhindern.“

