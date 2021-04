Die Pläne der Oberbürgermeisterin, Ludwigshafen zu einer sogenannten Corona-Modellstadt zu machen, sind vom Tisch. Das sagte Jutta Steinruck (SPD) am Montagabend im Hauptausschuss mit Verweis auf die unverändert hohen Infektionszahlen und die seit dem Wochenende greifende Bundesnotbremse. Auch Tübingen als Vorreiter habe diesen Status aufgeben müssen. Nachgehakt hatte die Fraktion Grünes Forum und Piraten mit Blick auf eine entsprechende Ankündigung Steinrucks Ende März. Voraussetzung für eine Modellstadt und damit verbundene Lockerungen war neben einem engmaschigen Testangebot im Zentrum eine dauerhaft unter 100 sinkende Sieben-Tage-Inzidenz. In Ludwigshafen liegt sie derzeit bei 217,7 (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner).