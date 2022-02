Rund 28.500 Menschen in Ludwigshafen haben sich seit Ausbruch der Pandemie mit dem Corona-Virus infiziert. Die Fallzahlen sind in den vergangenen Wochen durch die hochansteckende Omikron-Variante rasant gestiegen. Die Anzahl der Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist zuletzt etwas gesunken. Mediziner berichten von einem milderen Krankheitsverlauf, warnen aber davor, Covid-19 zu unterschätzen. Die landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz betrug am Sonntag 5,80 Fälle pro 100.000 Einwohner (Vortag: 6,02), wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Bei den Neuinfektionen lag der Inzidenzwert am Wochenende in Ludwigshafen bei 924,9 und damit wieder unter der 1000er-Marke, die vor drei Wochen erstmals überschritten wurde. Doch aufgrund verzögerter Datenübermittlung über das Wochenende bleibt noch abzuwarten, ob dieser Trend bei den Corona-Zahlen stabil ist. Nach wie vor ist die Anzahl der Neuinfektionen in der Altersgruppen bei den Unter-20-Jährigen am höchsten (Inzidenz: 1118,6). Doch auch bei der Altersgruppe von 20 bis 59 Jahre gibt es mit einer Inzidenz von 1091,5 hohe Infektionszahlen. Das Landesuntersuchungsamt hat 7483 akute Fälle im Stadtgebiet registriert. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag die Inzidenz bei 818,1 (4883 akute Fälle).