„Alkohol ist dein Sanitäter in der Not, Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot“, hat schon Herbert Grönemeyer in einem Lied 1984 gesungen. Und tatsächlich sind Bier, Wein, Schnaps & Co für viele der Stresslöser schlechthin. In Zeiten von Corona mehr denn je – im Haus der Diakonie gibt es vermehrt Anfragen von Suchtkranken.

Der Vergleich mit den europäischen Nachbarländern zeigt, dass die Deutschen in Sachen Alkohol weit vorne liegen. Laut der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen