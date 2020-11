An der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch in Oggersheim findet am Mittwoch eine Corona-Massentestung des Gesundheitsamtes statt, nachdem sich mehrere Schüler mit dem Virus infiziert haben. Das teilt die Schule auf ihrer Homepage mit. Mit mehr als 1200 Schülern ist die Igslo eine der größten Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz. Erst am Dienstag gab es, wie berichtet, einen Massentest an der Karolina-Burger-Realschule plus in Mundenheim (740 Schüler). Dort waren zuletzt neun Schüler infiziert, außerdem registrierte die Realschule 55 Verdachtsfälle. Wie die Schulleitung der Oggersheimer Gesamtschule erklärt, werden alle Kontaktpersonen der Kategorie I und II der letzten infizierten Schüler getestet. Betroffene Familien seien schriftlich über das Prozedere informiert worden. Zu den Corona-Fällen an der Schule heißt es auf der Homepage: In der sechsten, siebten und achten Jahrgangsstufe habe es jeweils in einer Klasse einen Covid-19-Fall gegeben. Alle Schüler, die direkten Kontakt mit der erkrankten Person hatten, seien Kontaktpersonen Kategorie 1 und müssten umgehend 14 Tage ab dem letzten Kontakt zu Hause bleiben. Auch die drei betroffenen Klassen seien informiert worden, erklärt die Schulleitung. Eine Sprecherin des Rhein-Pfalz-Kreises, zu dem das zuständige Gesundheitsamt gehört, wollte sich am Dienstag auf Anfrage der RHEINPFALZ nicht detailliert zur Corona-Situation an den Schulen in Stadt und Landkreis äußern. Ludwigshafens Bürgermeisterin und Schuldezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) zufolge sind „Lehrer und Schüler am Limit“. Es gebe Handlungsbedarf.