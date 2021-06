Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) appelliert an die Bürger, „sehr bewusst mit den Lockerungen und neuen Regeln umzugehen, um unsere wiedergewonnenen Freiheiten zu schützen“. Gleichzeitig dankt sie allen, die zu den gesunkenen Inzidenzen beigetragen haben. Zugleich macht sie im Rückblick auf die begrenzten Möglichkeiten der Stadt aufmerksam. „Gerade in der Anfangszeit waren wir teilweise sehr streng mit den Einschränkungen, da mussten wir hart mit dem Land verhandeln und waren mit bei den ersten, die eigene Allgemeinverfügungen erlassen hatten“, sagt Steinruck. Die Bundesnotbremse habe Lockerungen gebracht, die für Ludwigshafen „gemessen am damaligen Infektionsgeschehen nicht förderlich waren“. Die Stadt habe so „keinen Spielraum mehr“ gehabt, um auf lokale Besonderheiten zu reagieren.

Steinruck: Ausreichend Kontrollen nicht möglich

Die Pandemie habe zudem Probleme, die schon zuvor bestanden, wieder in den Fokus gerückt. Dazu zählt laut Steinruck „das massive Missverhältnis, das entsteht, wenn Kommunen staatliche Aufgaben wie beim Kommunalen Vollzugsdienst übernehmen müssen, ohne dafür ausgestattet zu werden“. Ludwigshafen könne „als durchschnittlich große Stadtverwaltung mit den vorhandenen personellen Möglichkeiten“ nicht ausreichend kontrollieren, dass die Pandemie-Regeln eingehalten werden. Steinruck regt „einen konstruktiven Austausch“ zu den Maßnahmen im Nachgang an.