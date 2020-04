Die seit 20. April geltenden Corona-Lockerungen sind auch in der Ludwigshafener Innenstadt bereits spürbar, zumindest ein Hauch von Normalität kehrt ins Zentrum zurück, da viele Geschäfte wieder öffnen dürfen. Gegen 11.15 Uhr sind beispielsweise im Einkaufszentrum Rhein-Galerie wieder rund 30 der 110 Shops unter strengen Auflagen geöffnet, wie Center-Manager Christoph Keimes berichtet. Schritt für Schritt sollen nun weitere Läden – bis zu 75 – öffnen. Es sei definitiv mehr Betrieb als zuletzt, als nur noch zwei Optiker und ein Drogeriemarkt geöffnet hatten, so der 45-Jährige. Allerdings sei der Andrang sehr überschaubar und nicht mit einem gewöhnlichen Tag mit im Schnitt 14.500 Kunden zu vergleichen. „Es geht sehr gesittet und ruhig zu“, sagt Keimes. In dem vor zehn Jahren eingeweihten Center gilt eine Mundschutz-Empfehlung, pro zehn Quadratmeter Fläche soll sich lediglich eine Person aufhalten, so der Manager.