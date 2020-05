Schon am ersten Maiwochenende wurden in einigen Kirchen erstmals seit der Corona-Krise wieder Gottesdienste gefeiert. In naher Zukunft soll das in den Gotteshäusern der Region wieder die Regel sein. Allerdings unter strengen Auflagen im Hinblick auf Abstands- und Hygieneregeln. Ein Überblick.

„Für die nächste Zeit werden es auf jeden Fall Gottesdienste mit Einschränkungen sein“, informiert der Protestantische Kirchenbezirk Ludwigshafen. Die ersten Kirchengemeinden hatten demnach bereits am 3. Mai zum Gottesdienst eingeladen. Am Sonntag, 10. Mai, kommen weitere Gemeinden im Bezirk hinzu. Dann finden Gottesdienste in Altrip (10 Uhr), Gartenstadt (Erlöserkirche, 10 Uhr; Johanneskirche 11.15 Uhr), in Nord (Friedenskirche, 10 Uhr) sowie in Maudach und Ruchheim (jeweils um 10 und 11 Uhr) statt.

Alle Gottesdienstbesucher müssen einer Sprecherin der Protestanten zufolge einen Mundschutz tragen. Für die, die keinen haben, halten die Gemeinden einige bereit. Der Abstand zwischen den Besuchern muss zwei Meter betragen und die Gesamtzahl ist – abhängig von der Größe des Gottesdienstraumes – begrenzt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber alle Besucher müssen namentlich registriert werden, um gegebenenfalls Kontakte nachverfolgen zu können, informiert der Kirchenbezirk weiter.

Keine Gesangbücher, kein Handschlag

Um direkten Kontakt zu vermeiden, werden keine Gesangbücher ausgeteilt, die Türen zu Beginn und zum Ende offenstehen, es wird keine Begrüßungen und Verabschiedungen per Handschlag geben. Auch das Abendmahl feiern die Protestanten in der nächsten Zeit nicht.

Das jeweilige Presbyterium entscheidet darüber, ob und wann in den Gemeinden wieder Gottesdienste stattfinden. Wo noch kein Gottesdienst stattfindet, ist teilweise die Kirche geöffnet für das persönliche Gebet. Nähere Infos dazu sowie zu den einzelnen Kirchengemeinden gibt es im Netz unter www.ekilu.de sowie bei der jeweiligen Kirchengemeinden oder im Pfarramt.

Katholiken arbeiten an Schutzkonzept

Das Katholische Dekanat Ludwigshafen hatte schon in der Vorwoche mitgeteilt, dass die Planungen für die Wiederaufnahme von Gottesdiensten begonnen haben und der Besuch nur nach Anmeldung möglich ist. Die ersten katholischen Gottesdienste sollen jedoch frühestens Mitte Mai stattfinden. „Alternative Gottesdienstformen sind in allen fünf Ludwigshafener Pfarreien frühestens zu Christi Himmelfahrt möglich“, informierte Dekan Alban Meißner. Der 21. Mai sei dabei noch sehr ambitioniert.

Der Grund: Bevor die Kirchen ihre Türen wieder für Gottesdienste öffnen dürfen, müsse zuvor ein Schutzkonzept umgesetzt werden. Fest steht bereits: Am Gottesdienst teilnehmen darf nur, wer sich zuvor anmeldet und seine Kontaktdaten hinterlässt. Damit sollen mögliche Infektionsketten nachvollziehbar sein. Sobald die ersten Termine für Gottesdienste feststehen, werden diese im Netz unter www.kath-dekanat-lu.de bekanntgegeben.

Ab 17. Mai Gottesdienste in Mannheim

In der Nachbarstadt Mannheim finden die ersten Gottesdienste am 17. Mai statt. Darauf haben sich nach eigenen Angaben die beiden christlichen Kirche verständigt. „Wir beginnen schrittweise und mit großer Sorgfalt“, sind sich die Dekane Ralph Hartmann und Karl Jung einig. In der Neckarstadt geschehe das in ökumenischer Verbundenheit. Viele der Gotteshäuser waren seit Mitte März für das stille Gebet geöffnet und bleiben es auch weiterhin. Ab Sonntag, 17. Mai, soll es in ausgewählten Kirchen wieder öffentliche Einladungen zum Gottesdienst geben.

Die Online-Angebote, mit denen beide Konfessionen zwischenzeitlich gute Erfahrungen gemacht haben, bleiben bestehen. Livestreams und Präsenzen auf Youtube-Kanälen machen Gottesdienste und Andachten in den sozialen Netzwerken rund um die Uhr erlebbar. Auch die Mannheimer Fernsehgottesdienste, die sonntags ausgestrahlt und anschließend online abrufbar sind, werden weitergeführt, vorerst bis zum Pfingstsonntag, 31. Mai.