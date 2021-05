Corona als Bremsklotz: Gut einen Monat mussten Fahrradhändler wegen der Virus-Beschränkungen zumindest ihre Verkaufsräume schließen. Die Umsätze brachen teilweise ein. Seit Montag dürfen sie wieder öffnen – und die Stammkunden sind zurück. Der Mitbegründer des Brückenkaffees hat unterdessen sein Hobby zum Beruf gemacht. Im Mai startet „Deltavelo“.

So kennt man Egbert Fecht, immer ein bisschen unter Strom. Als er den Telefonhörer abnimmt, ist er ein wenig außer Atem, was darauf schließen lässt, dass er reichlich zu tun hat. Endlich wieder. Nicht nur in der Werkstatt, in der weiter Reifen geflickt und Bremsen gewartet werden durften, sondern auch im Verkaufs- und Ausstellungsraum in der Sedanstraße mit seinen 400 bis 500 Rädern im Angebot. Ja, ganz kurz habe er Zeit, sagt er, falls es nicht länger dauere. Tut es nicht, denn der 61-Jährige spricht so fix und kompakt wie er ansonsten Räder repariert und Luft in Schläuche pumpt.

„Wir haben keine Panik gehabt“

„Bei uns ist die Hölle los“, berichtet Fecht, dessen Laden in Friesenheim bereits seit 1982 eine Institution ist. Kaum hatte er die Türen am Montag wieder aufgeschlossen, kamen bereits die ersten Kunden. Drei seiner vier Mitarbeiter waren durchgehend beschäftigt. Weil die Sportabteilung zurzeit „tot“ ist, wie Fecht sagt, der Fußball ruht ja nach wie vor, war nicht das ganze Team an Bord. Der coronabedingten Schließung kann Fecht trotz der Einbußen auch Positives abgewinnen. „Das war eine schöne, entspannte Zeit. Wir haben keine Panik gehabt.“

Treue Kunden

„Extrem erleichtert“, sein Geschäft wieder eröffnen zu können, ist Claus-Peter Back vom Fahrradhaus Pülz in der Hartmannstraße in Nord. Er hofft nun auf steigende Umsätze über seinen Werkstattbetrieb hinaus. Auf alltagstaugliche Mountain-, Trekking- und City-Bikes sowie Kinderräder hat sich der seit 1911 bestehende Traditionsladen fokussiert, dessen Besitzerin weiterhin Claus-Peter Backs Mutter Doris ist, inzwischen 83. Etwa 50 Räder stehen im kleinen Verkaufsraum, den der 57-jährige Sohn alleine betreut. Aus Sicherheitsgründen darf ihn jeweils nur ein Kunde betreten. „Gerade so“, sagt Back, sei er zuletzt über die Runden gekommen. „Gut ist anders.“ Mut macht ihm, dass ihm seine Kunden treu geblieben sind.

Soforthilfe kommt an

Bereits seit neun Jahren am Standort Mundenheimer Straße in Süd – nach zuvor elf Jahren in der Bleichstraße – behauptet sich der Hornet Bike Shop von Roald Renno. Der 58-Jährige hat sich auf gebrauchte Räder und deren Reparatur spezialisiert und ist froh, dass das Alltagsgeschäft nach vierwöchiger Schließung wieder angelaufen ist. „Das Wetter ist bereits wie im Sommer. Im März, April und Mai fahren wir die Ernte für die schlechten Monate November, Dezember, Januar ein“, sagt er. Am 1. April hat Renno Soforthilfe beantragt und die 9000 Euro längst erhalten. „Das hat gut geklappt“, sagt er. Das Geld habe er dringend benötigt. Das Gitter am Eingang will er aus Sicherheitsgründen dranlassen. Räder nimmt Renno den Kunden vor dem Laden ab oder reicht sie ihnen nach draußen.

Kalker schickt viele Kollegen in Kurzarbeit

Seit Montag wieder am Start ist auch XXL Kalker im Gewerbegebiet Westlich B 9 in Oggersheim, stattliche Verkaufsfläche: 4000 Quadratmeter. Die Corona-Beschränkungen waren auch für den Fahrradgroßhandel eine harte Zeit, wie Martin Steiger von der Geschäftsführung bestätigt. „Von den über 100 Mitarbeitern haben wir den Großteil in den letzten Wochen in Kurzarbeit schicken müssen“, so der 61-Jährige.

Schlange von bis zu 100 Metern

Nach seinen Angaben werden die Hygienestandards bei Kalker penibel eingehalten. „Wir geben vor dem Geschäft maximal 50 Beratungskarten aus, sodass in jeder der fünf Abteilungen höchstens zehn Parteien Zutritt haben. So ist gewährleistet, dass sich gleichzeitig nur 80 Kunden im Verkaufsraum aufhalten. Damit stehen pro Kunde 50 Quadratmeter zur Verfügung“, erläutert Steiger und ergänzt: „Wir bitten darum, Masken zu tragen und können den Besuchern diese auch anbieten. Mit Durchsagen und Beschilderungen, Bodenmarkierungen sowie Absperrungen können wir die Vorgaben des Infektionsschutzkonzepts erfüllen. Wir bieten natürlich auch Desinfektionsmittel an, und unsere Mitarbeiter tragen Mundschutz vor dem Gesicht beziehungsweise Plexiglasvisiere.“

Der Andrang am Montag sei enorm gewesen. Vor dem Geschäft in der Oderstraße habe sich wegen der Abstandsmarkierungen eine bis zu 100 Meter lange Warteschlange gebildet, berichtet Steiger. Am Dienstag habe der Zulauf schon wieder etwas nachgelassen. Allein im Kalker-Verkaufsraum stehen Steiger zufolge 1200 Fahrräder bereit, im Lager weitere 8000. „Durch die Zusammenarbeit mit 14 weiteren, teils doppelt so großen Fahrrad-XXL-Filialen und dem gemeinsamen Internetshop haben die Kunden momentan Zugriff auf über 200.000 Fahrräder und damit auf die größte Markenauswahl Deutschlands“, so Steiger.

E-Bikes weiter sehr gefragt

Steigend sei nach wie vor die Nachfrage nach hochwertigen E-Bikes und Lastenfahrrädern. „Da vor und über Ostern geschlossen war, ist auch ein starker Nachholbedarf an Kinder- und Jugendrädern spürbar. Es sind aber auch normale Bikes gefragt, um damit zur Arbeit zu fahren“, sagt Steiger, schränkt aber ein: „Ich glaube allerdings nicht, dass wir die entgangenen Umsätze wieder aufholen können.“

Schneller als mit dem Auto

Erst mal Kunden werben muss Roland Epple. Der 54-Jährige aus Süd ist gelernter Online-Redakteur, aber tief im Herzen passionierter Radler. Vor drei Jahren hat er die bundesweit mehrfach kopierte Initiative Brückenkaffee mitbegründet. Vor der Corona-Krise verteilten er und seine Kollegen an der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke jeden zweiten Mittwochmorgen im Monat ein kleines Frühstück an Radler, um sie für ihren Autoverzicht zu belohnen.

Am 1. Mai steigt Epple beruflich um, genauer gesagt: auf den Sattel. „Deltavelo – der Lastenkurier für Ludwigshafen und Mannheim“ nennt sich der Ein-Mann-Betrieb, für den der Familienvater viele bürokratische Hürden überwinden und sich ein entsprechendes Gefährt anschaffen musste, mit dem er bis zu 150 Kilo transportieren kann.

„Mehr Radwege für die Region“

Seit Wochen putzt er Klinken bei Geschäften, um Kontakte zu knüpfen. Einige namhafte Betriebe haben dem gebürtigen Ludwigshafener zufolge bereits Interesse bekundet. Die Corona-Krise sei für sein Geschäftsmodell eher ein Vor- als ein Nachteil, weil er im Prinzip kontaktlos arbeiten könne. Flugblätter für sein Projekt hat er längst verteilt, die Homepage (www.deltavelo.de) ist fast fertig. Mit der Hochstraßensituation und den damit einhergehenden Verkehrsproblemen verbindet Epple die Hoffnung, für bestimmte Nischen rheinübergreifend schnellere Dienste als mit einem Pkw anbieten zu können. Sein Transportpreis setzt sich aus einer Anfahrtspauschale (fünf Euro), einem Zonenpreis, der digital einer Karte zu entnehmen ist, und einem Kilometerpreis (ein Euro pro Kilometer) zusammen. Anfragen beantwortet er telefonisch unter 0179/4648361.

Roland Epples nachvollziehbarer Wunsch für Ludwigshafen und das Umland: „Mehr Radwege und ein Radschnellweg für die Region.“