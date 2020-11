In diesem Brief an Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) fordert die Linksfraktion wegen der steigenden Corona-Zahlen in Schulen „eine Halbierungs-Lösung“ für die Klassen. Laut dem Fraktionsvorsitzenden Liborio Ciccarello könne das entweder durch „Schichtbetrieb“ oder mit einer „Teilung in Offline- und Online-Klassen“ stattfinden. Er fordert Steinruck auch dazu auf, ihre „guten Kontakte zur Mainzer Landesregierung zu nutzen“, um solche Regelungen umzusetzen. Ciccarello spricht davon, dass sonst „ein schleichender Zusammenbruch des Schulsystems“ drohe angesichts der zahlreichen Schüler, die sich bereits in Quarantäne befinden. Auch würde von Schulen aus das Virus weiter in der Bevölkerung verbreitet.

Auch Dezernentin sieht „Handlungsbedarf“

An Ludwigshafener Schulen waren laut Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD Mitte vergangener Woche 99 Schüler und vier Lehrer mit dem Virus infiziert. 951 Schüler und 43 Lehrer befanden sich in Quarantäne. Für einzelne Klassen findet bereits Fernunterricht statt. „Es gibt Handlungsbedarf“, hatte die Bürgermeisterin und Schuldezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) am vergangenen Mittwoch zur sich zuspitzenden Corona-Lage gesagt. Sie forderte das Bildungsministerium auf, nachzujustieren. Das Land Rheinland-Pfalz ist für die hiesigen Schulen zuständig.