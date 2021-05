Während im Rhein-Pfalz-Kreis die Zeichen auf Entspannung stehen, bleibt die Corona-Lage in Ludwigshafen weiter äußerst kritisch. Übers Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz im sogenannten Speckgürtel rund um die Chemiestadt weiter gesunken auf 67,3. Das hat das zuständige Gesundheitsamt der Kreisverwaltung am Montagnachmittag mitgeteilt. Mit 145,7 ist die Inzidenz in Ludwigshafen laut Landesuntersuchungsamt zwar wieder etwas niedriger als am Wochenende. 164,3 wurden am Sonntag vermeldet. Aber das Infektionsgeschehen bleibt damit auf demselben Niveau wie in der Vorwoche. 84 Menschen haben sich dem Gesundheitsamt zufolge seit Freitag in Ludwigshafen neu mit dem Coronavirus infiziert. Akut betroffen sind damit 709 Menschen. In Mannheim sinkt die Inzidenz seit Tagen, am Montag lag sie dort laut Robert-Koch-Institut bei 90,5.