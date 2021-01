Dem zuständigen Gesundheitsamt wurden seit 25. Januar insgesamt 66 neue Infektionsfälle für den Rhein-Pfalz-Kreis, Frankenthal, Ludwigshafen und Speyer gemeldet. Seit Beginn der Pandemie gibt es in Ludwigshafen 6335 Corona-Fälle, im Kreis 4193, in Speyer 1891 und in Frankenthal 1290. Die Behörde vermeldet zudem sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus: je drei in Ludwigshafen und im Landkreis (Neuhofen/2 und Schifferstadt). Im Caritas-Altenzentrum St. Bonifatius in Limburgerhof gebe es Anzeichen für ein aktuelles Ausbruchsgeschehen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner, lag am Dienstag für Ludwigshafen laut dem Landesuntersuchungsamt bei 116,7. Bei 121,9 lag er noch am Montag. Im Kreis liegt er bei 97,0 (100,9), in Speyer bei 79,1 (77,1), in Frankenthal bei 151,8 (137,4).

Bisher 457 Todesfälle in der Region

Seit Beginn der Pandmie gab es in Ludwigshafen 226 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona, im Kreis 150, in Speyer 44 und in Frankenthal 37.