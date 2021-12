Die Corona-Infektionslage in Ludwigshafen bleibt angespannt. Das Landesuntersuchungsamt hat am Freitag 148 zusätzliche Infektionen im Vergleich zum Vortag gemeldet. Derzeit gibt es knapp 2500 akute Fälle im Stadtgebiet. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 326,3 Fällen (bezogen auf 100.000 Einwohner). Seit Ausbruch der Pandemie haben sich 16.715 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, was knapp zehn Prozent der Stadtbevölkerung entspricht. 353 Tote im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung wurden registriert. Im Rhein-Pfalz-Kreis lag der Inzidenz-Wert am Freitag bei 347,6. Hier sind binnen eines Tages 120 Fälle dazugekommen. Aktuell sind 2700 Fälle registriert worden. Die Anzahl der Verstorbenen seit Ausbruch der Pandemie liegt im Kreis bei 246. In Mannheim sind innerhalb eines Tages 206 weitere Fälle hinzugekommen. Die Inzidenz in der Schwesterstadt lag am Freitag bei 416,8. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Mannheim 376 Menschen im Zusammenhang mit Corona gestorben.