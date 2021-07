Die Corona-Lage in Ludwigshafen ist weiterhin entspannt. Am Sonntag hat das Landesuntersuchungsamt einen Inzidenzwert von 10,4 Neuinfektionen (binnen einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) gemeldet. Aktuell gibt es 71 akute Fälle im Stadtgebiet. In Mannheim lag der Wert bei 7,1 (69 akute Infektionsfälle). Im Rhein-Pfalz-Kreis lag der Inzidenzwert bei 14,9 (47 akute Fälle). Das Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises, das für Ludwigshafen, den Landkreis, Frankenthal und Speyer zuständig ist, hat bestätigt, dass die Delta-Variante in der Region angekommen ist. Landrat Clemens Körner (CDU) mahnt, dass trotz der Lockerungen die Pandemie noch nicht vorbei sei. Gerade im Hinblick auf die Delta-Variante sei es nach wie vor wichtig, die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. In Heidelberg gab es am Wochenende Probleme, weil dort 1000 junge Leute auf den Neckarwiesen gefeiert haben.