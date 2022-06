Die Corona-Lage im Klinikum gestaltet sich derzeit recht entspannt: Laut Sprecherin Yasemin Böhnke muss derzeit kein Covid-19-Patient auf der Intensivstation behandelt werden, 20 Patienten mit Corona liegen auf der Normalstation. „Alle 20 sind mit Corona, aber nicht wegen Corona hier“, sagt Böhnke. Bei der Infektion handele es sich also in allen Fällen um eine Begleiterkrankung, aber nicht um den Grund für den stationären Aufenthalt.

In Ludwigshafen liegt die Corona-Inzidenz am Montag laut Landesuntersuchungsamt (LUA) bei 244,6, im Rhein-Pfalz-Kreis bei 392,9. Landesweit wird dieser Wert mit 472,0 angegeben. Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz – also die Anzahl der Neuaufnahmen von Covid-Patienten im Krankenhaus innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner – beträgt in Rheinland-Pfalz aktuell 3,24. Laut LUA gibt es im Ludwigshafener Stadtgebiet derzeit 1021 aktuelle Corona-Fälle, für den Rhein-Pfalz-Kreis werden 1323 Fälle gemeldet.