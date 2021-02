Das Finanzamt Ludwigshafen hat im vergangenen Jahr mehr als 1,6 Milliarden Euro an Steuern eingenommen. Damit ist das Aufkommen im Vergleich zu den Vorjahren abermals gesunken. Corona macht sich auch beim Finanzamt bemerkbar.

Wie die Behörde weiter mitteilte, lag das Steueraufkommen 2019 bei über 1,8 Milliarden und 2018 bei rund 1,9 Milliarden – und damit deutlich höher als in der Pandemie. Neben den sinkenden Einnahmen seien die Auswirkungen von Corona beim Finanzamt auch an anderer Stelle spürbar gewesen. Um von der Pandemie wirtschaftlich in Not geratenen Unternehmen und Bürgern zu helfen, habe das Finanzamt Ludwigshafen 2020 insgesamt 12.448 steuerliche Hilfen mit einem Gesamtvolumen von 121,4 Millionen Euro bearbeitet.

Einen großen Anteil dabei machten Stundungen von Steuerzahlungen aus (2782 Fälle), es gab aber auch zahlreiche Vollstreckungsaufschübe (702 Fälle). Allein die Herabsetzung von Steuervorauszahlungen hatte ein Volumen von rund 69,9 Millionen Euro, wie das Landesamt für Steuern weiter informiert. Steuerzahlen mit einem Volumen von 44,2 Millionen Euro seien gestundet worden.

Lohnsteuer dickster Brocken

Die größte Einnahmequelle beim Finanzamt Ludwigshafen war im vergangenen Jahr die Lohnsteuer mit mehr als 1,34 Milliarden Euro, gefolgt von der Veranlagung zur Einkommensteuer mit rund 105 Millionen Euro. Insgesamt belief sich das Steueraufkommen in Rheinland-Pfalz auf rund 27,2 Milliarden Euro. Das von den Finanzämtern eingenommene Steuergeld wird auf Bund, Land und Kommunen verteilt. Der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz beträgt 13,6 Milliarden Euro.