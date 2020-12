Solange die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen über 50 liegt, werden der Stadtrat und seine Ausschüsse in sogenannten Hybridsitzungen tagen. Das hat der Stadtrat am Montagnachmittag mit großer Mehrheit beschlossen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagte, dass sie das Anliegen bereits mit der Kommunalaufsicht besprochen habe. Es soll demnach bei dem Modell bleiben, das am Montag zum ersten Mal angewendet worden ist: Dabei ist ein Teil der gewählten Politiker im Sitzungssaal anwesend, und die anderen Mitglieder sind via Webex von daheim aus digital zugeschaltet. Sie können sich über diese Plattform auch an den Diskussionen und Abstimmungen beteiligen. Die Stadtratssitzung hat gezeigt, wie das funktioniert. So wurden Auszählungen getrennt für den Pfalzbau und die digitale Gruppe vorgenommen. Per Signal konnten die Digital-Mitglieder bei Steinruck eine Wortmeldung ankündigen. Die Oberbürgermeisterin war als Sitzungsleiterin mit zwei Monitoren ausgestattet, um alles steuern zu können. Für Steinrucks Vorschlag gab es im Pfalzbau auch Applaus. Die Oberbürgermeisterin sagte, dass ihr die grundsätzliche Regelung mit Blick auf die hohen Corona-Infektionszahlen wichtig sei, um arbeits- und beschlussfähig zu bleiben. Sie gehe auf jeden Fall davon aus, dass alle Januar-Sitzungen im Hybridmodell stattfinden werden. Aktuell liegt der Inzidenzwert bei weit über 300.

