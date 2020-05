Die SPD-Stadtratsfraktion möchte die Unterstützung in der Corona-Krise ausbauen und hat ein Soforthilfeprogramm erarbeitet. Der Hauptausschuss soll in seiner Sitzung am 11. Mai darüber beraten.

„Wir schließen damit die Förderlücken, die trotz der umfangreichen Schutzschirme von Bund und Land noch verbleiben“, erklärt Fraktionsvorsitzender David Guthier. So begründet er den aktuellen Vorstoß seiner Fraktion: „Uns erreichen täglich Hilferufe zahlreicher Ludwigshafener, die uns von den persönlichen Härtefällen berichten. Deshalb appellieren wir im Hauptausschuss an die anderen Fraktionen, das kommunale Soforthilfeprogramm für Einzelhändler, Gastronomen und Schausteller, Vereine und Institutionen des Ehrenamts, Kulturschaffende sowie Familien zu unterstützen.“

Das von der SPD erarbeitete kommunale Soforthilfeprogramm ist vier Seiten stark und beinhaltet laut Guthier sowohl direkte Unterstützung durch Zuschüsse als auch den Verzicht auf Gebühren, die zinsfreie Stundung von Steuerzahlungen und das Aussetzen von Miet- und Pachtzahlungen. Der Härtefallfonds für die Wirtschaft soll ein Volumen von 200.000 Euro für dieses Jahr haben und „in Ludwigshafen ansässigen Gastronomiebetrieben, Schaustellern sowie inhabergeführten Geschäften“ helfen. Je Unternehmen sei ein Zuschuss bis zu 5000 Euro möglich, schlägt die SPD vor.

120.000 Euro für die Kultur

Außerdem sollen Vereine und Hilfsorganisationen mit „umfangreicher Hilfe“ rechnen können. So sollen Einnahmeverluste durch ausgefallene Veranstaltungen abgefedert werden, erläutert Guthier. Für Kulturschaffende wird ein „Härtefonds Kultur“ in Höhe von 120.000 Euro eingerichtet, um existenziell bedrohte Künstler zu unterstützen, so Guthier. Zudem solle die Möglichkeit geschaffen werden, „neue Konzepte und Prototypen von Angeboten zu entwickeln und zu testen“. Helfen soll dabei eine digitale Plattform für den Austausch der Künstler untereinander.

Es sei wichtig, nach den Angeboten von EU, Bund und Land nun vor Ort weitere Hilfspakete zu schnüren. Ziel sei es, diejenigen zu unterstützen, die für das städtische Leben in Ludwigshafen wichtig seien, so Guthier.