Wegen der Corona-Pandemie kann die Stadtranderholung der Stadt Ludwigshafen in diesem Jahr nicht auf dem Freizeitgelände an der Großen Blies stattfinden. Darüber hat die Stadt am Mittwoch informiert. Geplant war die Stadtranderholung vom 13. Juli bis 7. August. Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung will Eltern und Kinder dennoch unterstützen und plant ein dezentrales Angebot in den Stadtteilen. In kleinen Gruppen sollen Kinder zwischen sechs und elf Jahren einen Teil ihrer Ferien verbringen können. Insgesamt können nach derzeitigem Stand 300 Plätze angeboten werden. Auch das Ersatzangebot wird wie vorgesehen in zwei zweiwöchigen Abschnitten stattfinden mit je 150 Kindern. Bürgermeister Cornelia Reifenberg (CDU): „Wenn wir die Situation auf dem Gelände an der Großen Blies betrachten und daran denken, welche Einschränkungen und Vorgaben es aufgrund der Corona-Pandemie geben muss, können wir nur zu dem Schluss kommen, dass eine Stadtranderholung dort nicht möglich ist.“ Der Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung habe vom Stadtvorstand den Auftrag erhalten, das Alternativkonzept konkret zu planen und umzusetzen. Die Anmeldungen für das neue Ferienangebot werden voraussichtlich in der zweiten Maihälfte möglich sein über www.ludwigshafen.de.

