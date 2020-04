Süd-Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU) sorgt sich um die Geschäfte und Gaststätten in seinem Stadtteil. Daher hat er gemeinsam mit der Interessengemeinschaft IG LU-Süd, an deren Spitze seine Frau Bettina Heller steht, eine Online-Plattform zur gegenseitigen Unterstützung ins Leben gerufen. „Wir wollen mit unserer Aktion zeigen, wen es in der Corona-Krise am härtesten trifft“, so Christoph Heller. Zugleich sehe er die Bürger mit in der Pflicht, den Gewerbetreibenden zu helfen. Daher läuft die Plattform unter dem Motto „Ludwigshafen hilft“. Unter www.ig-lu-sued.de finden Interessierte weitere Informationen und einen Link zur Seite www.kaufnebenan.de. „Wir sorgen dafür, dass unsere Geschäftsleute dort vertreten sind. Bürger können mit einem Gutscheinkauf oder einer Spende die Läden unterstützen, die ihnen wichtig sind.“ Heller verdeutlicht: „Es geht uns um eine Hilfe zum Durchhalten. Denn klar ist: Wenn wir nach Corona noch all diese Angebote haben wollen, müssen wir jetzt einen Beitrag leisten.“ Der Süd-Ortsvorsteher möchte die Aktion auf die ganze Stadt ausdehnen. Eine Übersicht über Händler, die einen Lieferservice anbieten und bei denen während Corona eingekauft werden kann, gibt es auch unter www.rheinpfalz-verbindet.de. Unterdessen haben die Hellers wegen der Corona-Krise das für Ende August geplante Hafenfest der IG LU-Süd abgesagt. „Das geht dieses Jahr einfach nicht“, betont Christoph Heller. Er ist zudem Vorsitzender des Großen Rats, der Dachorganisation der Ludwigshafener Fasnachtsvereine: „Die Fasnacht bereiten wir sehr vorsichtig vor. Aber auch da müssen wir schauen, was gehen wird.“