Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Ludwigshafener Kommunalpolitiker möchten den Bürgern in der Stadt in der Corona-Krise helfen. Dieses Signal ist im Hauptausschuss am Montagnachmittag gesetzt worden – trotz gewaltiger finanzieller Nackenschläge und so mancher parteipolitischer Auseinandersetzung.

Was die Corona-Krise für die Finanzen der Stadt bedeutet, skizzierte Kämmerer Andreas Schwarz (SPD): Anstieg des Jahresdefizits um knapp 75 Millionen Euro auf 120,3 Millionen Euro, Einbruch bei der Gewerbesteuer