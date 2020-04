Familien mit Kindern, die aufgrund der Corona-Krise finanzielle Einbußen durch Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit hinnehmen müssen, kann der Notfall-Kinderzuschlag helfen. Darüber informiert die Familienkasse. Auch Selbstständige, die aktuell weniger Einkommen erzielen, können davon profitieren.

Der Notfall-Kinderzuschlag wurde zum 1. April eingeführt. Entscheidend sei das Einkommen des Vormonats, schreibt die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung. Wer im März weniger Lohn ausgezahlt bekommen hat, kann ab April einen Antrag für den Notfall-Kinderzuschlag stellen. Wer seinen Lohn immer erst einen Monat später ausgezahlt bekommt, kann die Leistung ab Mai beantragen. Entscheidend ist, wann das Geld auf dem Konto eingeht.

Zur Orientierung können sich Eltern im Netz darüber informieren, ob bei ihnen ein Anspruch besteht. Unter www.familienkasse.de können sie dafür den Kinderzuschlag-Lotsen nutzen. Dabei handelt es sich um eine interaktive Videoanwendung. Fragen können laut Agentur für Arbeit auch in einer persönlichen Videoberatung gestellt und beantwortet werden.

Kindergeld nach dem Abitur

Viele Eltern und Jugendliche stehen derzeit zudem vor der Frage, wie es mit der Zahlung des Kindergeldes nach der Abiturprüfung weitergeht. Muss sich das Kind eventuell sogar arbeitslos melden, bis es mit der Ausbildung oder dem Studium beginnt? Eine Meldung bei der Arbeitsagentur ist laut Mitteilung nur in Einzelfällen notwendig. Wer seinen nächsten Ausbildungsabschnitt innerhalb von vier Monaten nach der Schulzeit beginnt, muss sich nicht arbeitslos melden. Dauert die Unterbrechung unverschuldet etwas länger, kann auch weiterhin Kindergeld gezahlt werden. Dies ist beispielsweise möglich, wenn das Kind auf einen Ausbildungs- oder Studienplatz wartet und die entsprechende Bewerbung nachweisen kann. Ist eine Bewerbung derzeit noch nicht möglich, weil beispielsweise das Bewerbungsverfahren an der Hochschule noch nicht eröffnet ist, genügt zunächst eine schriftliche Erklärung des Kindes, sich so bald wie möglich bewerben zu wollen, berichtet die Agentur für Arbeit.

Wichtig sei es, die Pläne des Kindes nach dem Ende der Schulzeit der Familienkasse schriftlich mitzuteilen. Anträge und Mitteilungsformulare finden sich im Internet unter www.familienkasse.de. Die Familienkasse ist zudem unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 4555530 erreichbar.

Noch Fragen?