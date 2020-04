Die Stadt Ludwigshafen erhält 25.200 Mund-Nasen-Schutz-Masken sowie 4100 Liter Desinfektionsmittel für die Schulen. Darüber informieren die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Heike Scharfenberger und Anke Simon. Insgesamt werden in Rheinland-Pfalz wegen der Corona-Krise für die Schulen 430.000 Schutzmasken und rund 70.000 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. „Die Masken und die Desinfektionsmittel sollen helfen, dass in den Schulen die notwendigen Hygieneregeln eingehalten werden“, betonen Scharfenberger und Simon. Wichtig sei, dass die Schüler alle Hygieneregeln befolgen – also einen Abstand von 1,5 Metern zueinander einhalten, sich regelmäßig die Hände waschen und in der Schule sowie auf dem Schulweg die Schutzmasken tragen. Diese Vorkehrungen sollen dabei helfen, „dass der Schulbetrieb so bald wie möglich in gewohntem Umfang stattfinden kann“ und die Corona-Infektionszahlen weiter sinken.

