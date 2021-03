Nach einem Leserbrief in der RHEINPFALZ vom 17. März „über eine vollkommen unverhältnismäßige Corona-Kontrolle am Berliner Platz“, die sich am 15. März ereignet haben soll, sieht das Stadtratsfraktionsquintett Grünes Forum und Piraten Aufklärungsbedarf. Für die Stadtratssitzung am Montag stellt die Fraktion einen Dringlichkeitsantrag. „Der Beigeordnete Andreas Schwarz, der für Ordnung und Sicherheit verantwortlich ist, soll Stellung nehmen, ob sich dieser Vorfall so ereignet hat, wie vorgetragen. Dann wären nach unserer Ansicht dienstrechtliche Konsequenzen mehr als überfällig“, sagt Fraktionsvorsitzender Raik Dreher. „Uns interessiert des Weiteren, welche Erfahrungen die Stadtverwaltung insgesamt mit derartigen Kontrollen gemacht hat. Wie viele Bußgelder wurden erhoben und wie viele Bußgelder werden nach Einsprüchen tatsächlich auch bezahlt?“